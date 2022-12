Harte Verhandlungspartner „Argumente können Sie sich bei Verhandlungen sparen“

Die schlichte Ansage: „Wir wollen jetzt zehn Prozent mehr haben“, reicht nicht aus?

Nein. Besser ist es, mehr Verhandlungsmasse aufzubauen. Sie können die zehn Prozent fordern, stellen am besten aber gleich noch zehn weitere Forderungen auf. Das kann von gemeinsamen Werbeaktionen, über spezielle Regalplatzierungen bis zum Sponsoring der hauseigenen Fußballmannschaft reichen. Entscheidend ist erstmal nur, dass es eine breite Palette an Optionen gibt, über die man reden kann, um nicht in einer Sackgasse zu landen. Gerade am Anfang ist es zudem wichtig, auch größere Zugeständnisse zu machen, um zu demonstrieren, dass eine Einigung möglich und der gute Wille vorhanden ist. Im Laufe der Verhandlungen sollte die Bereitschaft zu Kompromissen dann aber abnehmen, um die Botschaft zu vermitteln: Achtung, wir sind jetzt am Ende der Fahnenstange angelangt.