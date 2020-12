Harter Lockdown Der Weihnachtsalbtraum für den Handel wird wahr

Schon in den vergangenen Tagen waren Rufe nach einem schnellen Lockdown lauter geworden. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagte im Bundestag, sie halte es für richtig, die Geschäfte nach Weihnachten bis mindestens 10. Januar zu schließen. Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sagte der „Bild am Sonntag“: „Wir müssen jetzt an einem Strang ziehen: Der harte Lockdown wird kommen – schnell und überall in Deutschland.“ Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) forderte am Samstag Einschränkungen für den Einzelhandel. „Das wird schwer für die Einzelhändlerinnen und Einzelhändler, die Männer und Frauen, die da arbeiten, für diejenigen, die sich Unternehmen aufgebaut haben, das wird schwer für Kinder, für Eltern, für Junge und Alte“, sagte er in Berlin. Scholz versprach, die Regierung werde die damit verbundenen wirtschaftlichen und sozialen Konsequenzen weiter im Blick haben.