Harter Lockdown nach Weihnachten Wie die Pandemie Deutschlands Innenstädte leert

Mit den Lockerungen ab Mitte April folgte eine deutliche Erholung. Zwar blieb der Retail-Index auch in der Folge weiter unter dem Vorjahresniveau. Allerdings hält sich der Wert selbst im aktuellen Teil-Lockdown stabil und hat sich im Bereich von minus 25 Prozent der Besucherzahlen im Vergleich zur gleichen Kalenderwoche des Vorjahres eingependelt. „Es scheint, als haben sich die Menschen in den vergangenen Monaten auf die Einkaufssituation in der Covid-19-Pandemie eingestellt und einen Umgang damit gefunden“, sagt Thorsten Cramer, Geschäftsführer von Crosscan. Zugleich zeigten die Daten, dass den Kunden „die Lust am Einkaufen nicht verloren gegangen ist“. Das Verkaufsevent Black Friday hätte in Kalenderwoche 48 beispielsweise zu einem Besucherplus von fast 22 Prozent im Vergleich zur Vorwoche geführt. Das belege „wie wirksam Sonderaktionen des Handels sein können“, so Cramer.