Hauptversammlung: Der Lufthansa-Chef verspricht die Rückkehr zur Normalität

Und eine Frage taucht in der Aussprache wieder und wieder auf. „What’s next, Herr Spohr“, so Tüngler. Lufthansa sei flexibler, wolle gestalten. „Aber was heißt das? Was haben Sie nun auf Ihrer Agenda?“ Doch die große, neue Nachricht hat Spohr an diesem Tag wie gesagt nicht im Gepäck – noch nicht.