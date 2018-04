Hauptversammlung: Henkel-Chef will Probleme in Nordamerika schnell lösen

DüsseldorfVor einem Jahr stellte sich der neue Henkel-Vorstandschef erst einmal auf der Hauptversammlung freundlich vor. Solche Nettigkeiten sparte sich Hans Van Bylen an diesem Montag. Denn er musste den Aktionären im Düsseldorfer Congress Center erklären, wie Henkel die Lieferschwierigkeiten in Nordamerika in den Griff bekommen will.