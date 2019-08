Hausgerätehersteller: Miele spürt weltweite Konjunkturabkühlung

Sehr gut entwickelten sich die Verkaufszahlen dagegen in den USA, in Österreich, der Schweiz, Japan und Korea. Und auch Länder wie Italien, Griechenland und Spanien zeigten sich nach zum Teil längerer Durststrecke wieder robust. Zum Stichtag 30. Juni 2019 beschäftigte die Miele-Gruppe 20.221 Mitarbeiter, mehr als die Hälfte davon in Deutschland.