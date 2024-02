Haushaltsgerätehersteller Vorwerk Die unendliche Suche nach dem nächsten Thermomix 

Bei der WirtschaftsWoche-Veranstaltung „Gipfeltreffen der Weltmarktführer“ in Schwäbisch Hall sprach Vorstandssprecher Thomas Stoffmehl am gestrigen Mittwoch über das Erfolgsgeheimnis des Unternehmens: „Als Direktvertriebsunternehmen sind wir in einer Nische tätig, in der es darum geht, Begegnungen und Erlebnisse zu schaffen“, sagte Stoffmehl.