Haushaltswaren-Kette: Bed Bath & Beyond wehrt Konkurs mit Aktienverkauf zunächst ab

Das angeschlagene US-Einrichtungshaus Bed Bath & Beyond hat mit einem Aktienverkauf in Höhe von 225 Millionen Dollar einen drohenden Konkurs zunächst abgewendet. „Wir erwarten zudem, dass der Verkauf strategische Initiativen im Geschäftsjahr 2023 ermöglicht“, schrieb Konzernchefin Sue Gove in einem Memo an Lieferanten am Dienstag, das Reuters vorliegt. Dies könne die Ressourcen und notwendige Zeit für den Umschwung bereitstellen. Sie bat die Lieferanten um Unterstützung.