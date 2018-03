HBC: Kaufhof-Mutter verbucht Umsatzrückgang in Europa

Toronto/DüsseldorfDer nordamerikanische Handelsriese HBC hat in seinem Europa-Geschäft um die deutsche Warenhauskette Kaufhof im wichtigen Weihnachtsgeschäft einen Umsatzrückgang verbucht. Die Erlöse seien in der Europa-Sparte im vierten Quartal (zum 3. Februar) auf vergleichbarer Fläche um 3,4 Prozent gesunken, teilte HBC am Mittwoch mit.