HDE-Geschäftsführer Tromp Für Onlinehändler geht es um „Reichweite, Reichweite, Reichweite“

Bei einem Blick auf die Webseite von Quickstart Online wird die Komplementarität nicht sofort deutlich. Warum passen die Initiativen so gut zusammen?

Sie müssen sich nur Ihr eigenes Nutzungsverhalten ansehen: Auch Sie verwenden ihr Smartphone nicht nur zum Telefonieren, sondern suchen mal nach Geschäften über Google oder andere Suchmaschinen. Läden, die dann nicht auffindbar sind, existieren für Sie nicht. Sichtbarkeit und Onlinehandel gehen Hand in Hand. Aber zurück zu Ihrer Eingangsfrage: Selbstverständlich sind große Handelsunternehmen und auch mittlere längst im Onlinehandel angekommen: in Deutschland etwa Real, Rewe, MediamarktSaturn oder der deutschlandweite Marktplatz Locamo. Doch viele kleine Händler handeln noch nicht online. An diese Unternehmen richten wir uns.