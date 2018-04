Amazon beherrscht den deutschen Onlinehandel

Der Onlinehandel ist in Deutschland auch 2017 wieder deutlich gewachsen. Der Netto-Gesamtumsatz stieg um 10,5 Prozent auf 48,9 Milliarden Euro. Laut dem „Online-Monitor“ des Handeslverbands Deutschland (HDE) sei auch nach wie vor keine Sättigungsgrenze in Sicht, obwohl das prozentuale Wachstum seit 2015 leicht sinkt. Der HDE rechnet für 2018 mit einer Steigerung der E-Commerce-Umsätze um knapp zehn Prozent auf rund 53,6 Milliarden Euro. Dann soll der Online-Anteil am Gesamtumsatz des Einzelhandels auch erstmals die 10-Prozent-Marke überschreiten.