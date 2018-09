Heimtiermarkt Fressnapf erwartet Umsatzsteigerung auf über zwei Milliarden Euro

KrefeldDie Heimtiermarkt-Kette Fressnapf will mit zehn neuen Märkten in Sachsen-Anhalt und Sachsen weiter wachsen. Ab dem 1. Januar kommenden Jahres sollen die Märkte in die Fressnapf-Gruppe aufgenommen werden, kündigte das Unternehmen am Montag in Krefeld an. Betrieben werden sollen die Märkte von einem so genannten Franchiseunternehmer.