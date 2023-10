Hein Schumacher: Neuer Chef baut Konsumgüterriesen Unilever um

Der neue Unilever-Chef Hein Schumacher will den britischen Konsumgüterriesen mit einem Konzernumbau zu mehr Wachstum verhelfen. Künftig werde sich der Hersteller von „Dove"-Seife und „Ben & Jerry's“-Eiscreme auf 30 Schlüsselmarken konzentrieren, die für 70 Prozent des Umsatzes stehen, sagte Schumacher bei der Vorlage der Quartalsbilanz am Donnerstag. Unilever habe in den vergangenen Jahren sein Potenzial nicht ausgeschöpft, Wachstum und Produktivität seien unbefriedigend gewesen.