HelloFresh-Wettbewerber Marley Spoon „Für Investoren ist die aktuelle Bewertung eine Chance“

WirtschaftsWoche: Herr Siegel, warum ziehen Sie mit Ihrer Firma um, vom Börsenplatz Sydney an die Frankfurter Börse? Europa ist der kleinste Ihrer drei Märkte, und im vergangenen Jahr auch um 10 Prozent gesunken. USA (plus 32 Prozent) und Australien (plus 31 Prozent) sind dagegen stark gewachsen.

Fabian Siegel: Der Kapitalmarkt in Frankfurt versteht das Geschäftsmodell sehr gut. Hier hat ein Wettbewerber gute Vorarbeit geleistet, die Firma ist seit Jahren dort, die haben eine große Investorenbasis und viele Analysten, die sie covern. In Sydney waren und sind wir gewissermaßen Exoten, weil der Kapitalmarkt in Australien weniger auf E-Commerce spezialisiert ist, sondern mehr auf Bergbau und Banken. In Frankfurt sehen wir die Chance, die vorhandene Bekanntheit des Geschäftsmodells zu nutzen.