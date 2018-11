Henkel, Cisco, Sixt Die Quartalszahlen des Tages

Henkel kämpft mit Währungsschwankungen

Währungsschwankungen machen dem stark in Schwellenländern engagierten Konsumgüterkonzern Henkel zu schaffen. Der Düsseldorfer Konzern konnte im dritten Quartal den Umsatz nur leicht steigern. Dieser legte um 1,1 Prozent auf fünf Milliarden Euro zu. Organisch - also bereinigt um Wechselkurseffekte und Zukäufe - verzeichnete Henkel indes ein Plus von 2,7 Prozent. Das bereinigte betriebliche Ergebnis (Ebit) legte um 3,3 Prozent auf 926 Millionen Euro zu, wie der Hersteller von Pritt und Persil am Donnerstag mitteilte. Henkel lag damit im Rahmen der Markterwartungen: Analysten hatten mit einem Umsatz von fünf Milliarden Euro und einem bereinigten Ebit von 924 Millionen Euro gerechnet.