Herkulesaufgabe für Galaxus und Co. Wie neue Onlineshops Amazon angreifen wollen

Was Galaxus vor sich hat, lässt ein Blick erahnen auf andere ausländische Shops, als sie in Deutschland an den Start gingen. „Appliances Only“ bedeutet übersetzt „nur Haushaltsgeräte“ und ist in Deutschland besser bekannt unter seiner Webadresse „ao.de“. Seit Ende 2014 verkauft AO über den Onlineshop in Deutschland Waschmaschinen, Kühlschränke oder Gefriertruhen. Gestartet ist AO bereits 2000 in Großbritannien und hat es da mit einem Umsatz von 690 Millionen Euro unter die größten Onlinehändler der Insel geschafft.