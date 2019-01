Herkulesaufgabe für Galaxus und Co. Wie neue Onlineshops Amazon angreifen wollen

Dieses Konzept aus Onlineshop, Magazin und Community geht in der Schweiz wunderbar auf: Im Jahr 2017 erzielten Digitec und Galaxus dort zusammen einen Umsatz von 861 Millionen Schweizer Franken, was umgerechnet gut 760 Millionen Euro entspricht. Mit einem Umsatz in dieser Höhe hätte es für Galaxus im Jahr 2017 in Deutschland für den vierten Platz unter den umsatzstärksten deutschen Onlineshops gereicht und das ambitionierte Ziel des Unternehmens wäre erreicht gewesen. 2018 fiel der Umsatz in der Schweiz mit 876 Millionen Euro noch einmal höher aus.