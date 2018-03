HHLA: Hamburger Hafenbetreiber will eine Milliarde Euro investieren

HamburgDer Hamburger Hafenkonzern HHLA will in den nächsten vier Jahren rund eine Milliarde Euro in den Ausbau seiner Geschäfte investieren. Davon sollen rund 450 Millionen Euro in den Containerumschlag und 350 Millionen Euro in den Ausbau der Hinterland-Anbindungen fließen, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Hamburg mit. Die restlichen 200 Millionen Euro seien für das Immobiliengeschäft vorgesehen.