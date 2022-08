Historisches Niedrigwasser „Kein Schiff auf dem Rhein ist noch voll beladen“

Wo sind denn all die Kapazitäten in der Binnenschifffahrt hin?

Das sind verschiedene Sondereffekte. Die Ukrainekrise hat dazu geführt, dass 200.000 Tonnen an Schiffsraumkapazitäten vom Rhein an die Donau verlagert worden sind, um Agrarprodukte zu transportieren. Der Schiffsraum fehlt hier am Rhein im Moment. Wegen der Gaskrise transportiert die Branche außerdem deutlich mehr Steinkohle. Diese Steinkohle wird in der Regel mit Großraumschiffen transportiert, die in der Regel über feste Langzeitverträgen an die Kraftwerke gebunden sind. Die Großraumschiffe stehen damit dem restlichen Markt nicht mehr zur Verfügung. Ein weiterer Sondereffekt ist der Fachkräftemangel in der Binnenschifffahrt, den auch wir haben. Die Coronapandemie ist noch nicht vorbei, und die Sommerwelle führt dazu, dass der Krankenstand nach oben geht. Dadurch verlieren wir natürlich auch Produktivität. Das alles führt zu einer Verknappung der Transportkapazitäten - bei noch fallenden Wasserständen.