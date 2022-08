Historisches Niedrigwasser „Wenn der Pegel so bleibt, können keine Mineralölschiffe mehr fahren“

WirtschaftsWoche: Herr Bauer, wie sehr freuen Sie sich über den Regen im Rheinland?

Steffen Bauer: Den Binnenschiffern nützt Niederschlag am Mittel- und Niederrhein nur bedingt. Wir brauchen idealerweise den Niederschlag am Hoch- und Oberrhein, also in der Schweiz und im Süden Deutschlands. Wenn es dort anhaltend regnet, läuft das Wasser langsam wie eine Welle Richtung Nordsee. Dann hätten wir zumindest für eine kurze Zeit am ganzen Rhein steigende Pegel und Entspannung. Aber wenn es hier in Köln für ein bis zwei Tage regnet, haben wir als Binnenschiffer davon nicht wirklich viel.