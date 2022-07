Hitzewelle: Niedriger Rheinpegel belastet Frachtschifffahrt

Niedrige Wasserstände infolge des trockenen Wetters schränken die Frachtschifffahrt auf dem Rhein ein. Frachtschiffe können wegen Niedrigwasser schon seit Tagen nicht mehr vollbeladen fahren. Der gesamte Fluss südlich von Duisburg und Köln ist betroffen, zudem sind die Wasserstände über das Wochenende erneut gesunken. An der kritischen Engstelle Kaub in der Nähe von Koblenz sei der Wasserstand inzwischen so niedrig, dass die Schiffseigner in den kommenden Tagen feststellen könnten, dass die Schifffahrt nicht mehr sicher sei, erklärten Rohstoffhändler am Montag.