Höhere Nachfrage US-Baumarktkette Home Depot legt in der Coronakrise zu

Die US-Baumarktkette Home Depot hat im zweiten Quartal von einer gestiegenen Kundennachfrage in der Coronakrise profitiert und ist deutlich gewachsen. Die Erlöse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Viertel auf 38,1 Milliarden US-Dollar (rund 32,1 Milliarden Euro), wie der Konzern am Dienstag in Atlanta im Bundesstaat Georgia mitteilte. Auch beim Nettogewinn legte Home Depot kräftig zu: Er stieg ebenfalls um rund ein Viertel auf 4,3 Milliarden Dollar.