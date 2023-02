Höhere Preise, weniger Kunden Warum die Markenkonzerne nun doch mit der Inflation kämpfen

In keinem anderen Land verlaufen die Preisdebatten so heftig wie in Deutschland. Das liegt auch an der Handelslandschaft: Es gibt nur wenige große Handelsketten, die damit eine große Macht darüber haben, was sie einkaufen – und zu welchen Preisen. Hinzu kommt: Die Discounter spielen in Deutschland eine größere Rolle als in anderen Ländern. Der Markt hat auch bei den internationalen Konsumgütergiganten eine Sonderposition. Händler in anderen Ländern würden gar nicht auf die Idee kommen, Marken wegen Preiserhöhungen auszulisten – sie hätten schlicht keine Alternative.