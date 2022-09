Hohe Energiepreise: Für diese Unternehmen geht es jetzt ums Überleben

Ähnlich klingen die Geschäftsführer des Drehteilherstellers Carl Leipold. Der Traditionsbetrieb aus dem baden-württembergischen Wolfach war 1919 als kleiner Handwerksbetrieb gegründet worden und wird inzwischen in vierter Generation in Familienhand geführt. Das Unternehmen produziert Metalldrehteile unter anderem für Bauteile für E-Ladesäulen, E-Bikes oder Züge. Auch Teile für Sensoren in der Industrietechnik sind ein wichtiger Markt für das Unternehmen. „Die Preise für Energie sind um den Faktor zehn gestiegen, und auch das Material und damit die Herstellungskosten sind deutlich teurer geworden“, sagte Unternehmenschef Pascal Schiefer jüngst der Zeitung „Schwarzwälder Bote“. „Das konnte nur teilweise und zeitversetzt an die Kunden weitergegeben werden“, so Schiefer.