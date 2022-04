Hotel-Suchmaschine: Irreführung von Verbrauchern: Trivago muss in Australien rund 32 Millionen Euro Strafe zahlen

Der Hotel-Suchmaschinenbetreiber Trivago ist in Australien wegen Irreführung von Verbrauchern zu einer Strafe in Höhe von rund 32 Millionen Euro (44,7 Millionen Australische Dollar) verurteilt worden. „Der durch die Verstöße von Trivago verursachte Verlust oder Schaden war erheblich. Dieser entstand dadurch, dass Verbraucher ein teures Top-Position-Angebot buchten, obwohl sie ein Zimmer im selben Hotel zu einem günstigeren Preis hätten bekommen können“, schrieb der Bundesrichter Nathan Moshinsky in seinem Urteil am Freitag.