HR Group und Reno: „Es gibt offene Forderungen über mehrere Millionen Euro“

Offen ist, welche Rück- und Folgewirkungen die Reno-Insolvenz nun auf die wirtschaftliche Lage der HR Group hat. Forderungen gegen Reno muss das Unternehmen vermutlich abschreiben. Risiken könnten auch in den Verträgen mit dem Reno-Erwerber lauern, heißt es in der Branche.



Reno gehörte seit dem Jahr 2000 zu der Osnabrücker Schuhhandelsgruppe. Mit dem Verkauf der Einzelhandelstochter im vergangenen Herbst wollte sich die HR Group eigentlich auf ihre Kernstärken im Großhandel konzentrieren und das Geschäft mit Drittkunden in der Logistik ausbauen. Die Unternehmensgruppe war von den Auswirkungen der Coronapandemie hart getroffen worden, geht aus dem jüngsten verfügbaren Geschäftsbericht hervor. So hat das Unternehmen nach dem ersten Lockdown unter anderem vom Land Niedersachsen eine Finanzierungshilfe in Form einer neunzigprozentigen Ausfallbürgschaft in Höhe von 52 Millionen Euro erhalten.