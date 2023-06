Hugo Boss im Höhenflug Mit dem Promi-Trick zum Erfolg

Um die neuen, noch optimistischeren Pläne zu erreichen, müsse er nicht viel verändern, führte Grieder in der Telefonschalte aus. Alles wie gehabt, nur konsequenter: So werde der Konzern noch mehr Geld in die Hand nehmen, um seine Geschäfte zu modernisieren. Zwischen 2021 und 2025 investiert Hugo Boss nun nicht 500 Millionen Euro, sondern rund 600 Millionen Euro in die Neuausrichtung seiner Läden. Gleichzeitig investiere er auch ins Digitale: Anfang Juni eröffnete Hugo Boss im portugiesischen Gondomar (bei Porto) den Metyis Campus. Gemeinsam mit der niederländischen Digital-Beratungsfirma Metyis betreiben die Metzinger hier den Hugo-Boss-Digital-Campus. Bis Ende 2023 sollen hier an der portugiesischen Atlantikküste 250 Fachleute für Hugo Boss Datenanalyse betreiben und den Onlinehandel vorantreiben. Bis 2025, sagte Grieder, soll Hugo Boss 20 Prozent des Umsatzes digital umsetzen, also eine Milliarde Euro. Im vergangenen Jahr waren es 648 Millionen Euro (rund 18 Prozent).