Hugo Boss, Ralph Lauren und Co.: Wie der Outlet-Boom die Modebranche umkrempelt

Aber damit wird bald Schluss ein. Denn mit einem symbolischen Spatenstich hat Hugo Boss in dieser Woche einen Neubau mit einer auffallenden, kühn geschwungenen, schwarzen Fassade gestartet. Mit dem neuen Megastore will Deutschlands größter Herrenschneider wieder die Nummer eins in einer der wichtigsten deutschen Outlet-Destinationen werden. Und so will Boss davon profitieren, dass viele Modekäufer in Deutschland zwar gerne Kleider, Röcke und T-Shirts von bekannten Marken kaufen – aber nur dann, wenn sie kräftige Rabatte erhalten.