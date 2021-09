Hugo Boss „Was LVMH im Luxusbereich macht, könnten wir im Premiumsegment“

Die strategischen Fehler blieben nicht ohne Folgen für Bilanz und Image von Hugo Boss. Entsprechend will Grieder auch genau dort ansetzen. „Es braucht das richtige Produkt, es braucht die richtige Distribution und dann braucht es das richtige Storytelling“, sagt er und verspricht: „Wir werden den Namen Boss neu definieren.“ Schließlich sei der Begriff ‚Boss‘ – und damit die Marke – heute noch zu stark mit dem Bild eines Firmenpatriarchen assoziiert. Künftig soll es heißen: „jeder kann ein Boss werden“, so Grieder. Der Claim „Be your own boss“ soll ein Markenimage transportieren, in dem der Begriff ‚Boss‘ viel weiter gefasst wird als bislang und damit all jene Menschen anspricht, die etwas bewegen wollen, egal ob jung oder alt, Mann oder Frau. Grieder setzt dafür auf eine klarere Trennung der Marken Boss und Hugo, auf Damenmode und spürbare Verjüngung der Kollektionen.