Hype um Brettspiele Die neuen Exportschlager? „German Boardgames“

Oliver Palisch ist so etwas wie ein Experte für Brettspiele. Der 34-Jährige hat vor vier Jahren in Düsseldorf eine Facebook-Gruppe mit dem Namen „Brettspielen Düsseldorf“ eröffnet. Heute hat die Gruppe über 2600 Mitglieder. Vor dem Ausbruch des Coronavirus trafen sich die Mitglieder manchmal an fünf Abenden in der Woche zu Spieletreffs in Düsseldorfer Restaurants und Brauhäusern. An solchen Abenden geht Palisch durch die Tischreihen, macht Fotos und erklärt Spielregeln. Mittlerweile macht er eigene Regelvideos für seinen Youtube-Channel.