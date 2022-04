IG Metall: Airbus-Mitarbeiter stimmen gegen Verkauf von Werk in Varel

Die Mitarbeiter des Airbus-Werks in Varel haben sich nach Angaben der IG Metall gegen einen Verkauf an einen Investor entschieden. 74,5 Prozent der Gewerkschaftsmitglieder votierten dafür, dass das Werk weiterhin zu dem europäischen Flugzeugbauer gehören solle, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.