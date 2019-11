Ikea-Deutschland-Chef Dennis Balslev „In Deutschland liegt noch sehr viel Potenzial für Ikea“

Sie planen nun in Berlin einen kleineren Innenstadtladen zu eröffnen, nach dem Vorbild der Ikea-Filiale „La Madeleine“ in Paris, mit weniger als 10.000 Quadratmetern Fläche und ohne Lager. Was ist der Unterschied zu der deutschen Ikea-Innenstadt-Filiale in Hamburg-Altona?

Der Unterschied besteht darin, dass man in den neuen kleinen Geschäften kaum Möbel mitnehmen kann, nur einige wenige, kleine. Zudem eröffnen wir diese neuen Geschäfte auf den Hauptstraßen mitten im Zentrum. Altona ist zwar in Hamburg, aber nicht mittendrin. „La Madeleine“ aber liegt im Zentrum von Paris. Wir haben dort 10.000 Besucher pro Tag. In Altona haben wir mehr oder weniger einen gewöhnlichen Ikea gebaut, nur in der Stadt. Aber man kann natürlich alle Möbel dort bestellen. Das entspricht dem modernen City-Verhalten: Denn die Leute könnten die Möbel im Zweifel ohnehin nicht mitnehmen, denn sie haben kein eigenes Auto mehr geschweige denn, dass sie dort einen Parkplatz finden.