Ikea-Deutschland-Chef Dennis Balslev „Warum haben wir noch Schlüssel? Warum noch Bargeld?“

Der Online-Marktanteil von Ikea-Deutschland liegt nun bei 9,4 Prozent. Die Ingka-Gruppe hat 11 Prozent Online-Marktanteil. Sie liegen also unter dem Durchschnitt aller Ikea-Landesgesellschaften. Zufrieden damit?

Ja. Denn das ist die einzige Kategorie, in der Ikea-Deutschland unter dem Durchschnitt der Ingka-Gruppe liegt. In Deutschland ist man eher traditionell: Der Online-Anteil am gesamten Handel in Deutschland ist kleiner als in vielen anderen Ländern wie etwa den USA, Großbritannien, vielen asiatischen Ländern. Und hier gibt es zahlreiche Flecken, in denen man keinen Internetempfang hat. Aber eines Tages werden wir auch dort sein, step by step. Wir hatten im abgelaufenen Geschäftsjahr 900.000 Lieferungen mehr als im Jahr davor, dafür braucht man eine Menge Personal. Nicht nur klick, und jemand erledigt den Job.