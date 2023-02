„Im Aufholmodus“ Nestlé will Preise noch weiter erhöhen

Aber in Europa wollen die Verbraucher in Inflationszeiten sparen, gerade beim Supermarkteinkauf. Statt zu den teuren Markenprodukten greifen sie lieber zu No-Name-Alternativen, statt im Bio-Fachhandel einzukaufen, wechseln sie zu den Discountern. Für viele Markenkonzerne wird dieses Downtrading langsam zum Risiko: PepsiCo etwa verzeichnete im vierten Quartal weltweit Einbrüche bei seinen Snacks um vier Prozent, bei Getränken sogar um acht Prozent – und das, obwohl im Jahr zuvor schon allein wegen der Coronaeinschränkungen der Umsatz im Segment nicht besonders gut war.

Nestlé hat vor allem in Nordamerika Kunden verloren. Selbst Nespresso verkaufte dort weniger Kaffeekapseln. In Entwicklungsländern in Asien oder Afrika merke man das Downtrading bei Milchprodukten, sagte Schneider. Und in Deutschland hätten die Kunden etwa weniger Bioprodukte gekauft, sagt Deutschlandchef Marc-Aurel Boersch. Insgesamt aber halten sich die Rückgänge in Grenzen, Konkurrenten hat das Downtrading stärker getroffen. „Nestlé gewinnt in Europa immer noch bescheiden Marktanteile hinzu“, sagt etwa Analyst Eamonn Ferry von Credit Suisse. „Aufgrund der starken Positionen in Kategorien wie Kaffee und Tiernahrung war Nestlé bisher recht widerstandsfähig gegenüber den Auswirkungen des Downtradings.“ Doch wie lange kann das so bleiben?