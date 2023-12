Immobilienchef gefeuert Die Schlammschlacht bei Signa beginnt

Der Manager war Anfang 2017 mit einem Team zu Signa gewechselt. Zuvor war er Deutschland-Statthalter der irischen Investmentgesellschaft Signature Capital. Sein fristloser Rauswurf unter Verweis auf mögliche Pflichtverletzungen zeigt nun zweierlei: Zum einen liegen bei Signa die Nerven blank.



Nach der Holding drohen auch die zentralen Immobiliengesellschaften in die Insolvenz zu kippen. „Basierend auf der Liquiditätssituation der Signa Development Selection ... sowie ihrer Konzerngesellschaften“ erscheine es „gegenwärtig überwiegend wahrscheinlich“, dass Signa Development „in sehr naher Zukunft einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen werden“, hieß es am Freitagabend etwa in einer Mitteilung der Signa Development Finance. Auch für die Signa Prime, zu der unter anderem das stillstehende Bauprojekt Elbtower in Hamburg gehört, sowie das KaDeWe in Berlin und Kaufhausimmobilien der Kette Galeria Karstadt Kaufhof, deutet vieles auf eine Insolvenz hin. In welcher Form ist allerdings weiter offen.