Immobilienkönig Galeria ist René Benkos kleinstes Problem

Das Unternehmen kann sich nur mit millionenschwerer Staatshilfe über Wasser halten, ein funktionierendes Geschäftsmodell ist nicht in Sicht. Und Galeria ist momentan noch Benkos kleinstes Problem. Seit fast einem Jahr steht der Unternehmer in Österreich unter Bestechungsverdacht und wehrt sich gegen eine Anklage der Staatsanwaltschaft. Nun sorgt eine Razzia in den Signa-Büros für Schlagzeilen. Neue Vorwürfe gegen Benko werden laut. Wieder geht es um Bestechung. Wieder wird der Glaube an seine Seriosität erschüttert.