Immobilienmarkt „Die Stimmung ist denkbar schlecht“

So würde ECE auch in Deutschland gerne mehr Wohnungen bauen. „Aber wenn der Staat die Bau- und Immobilienkosten künstlich verteuert, geht die Rechnung nicht auf“, kritisierte Otto. In anderen Ländern lägen die Baukosten um bis zu 50 Prozent niedriger. Zudem sehe sich das Unternehmen in Deutschland „mit ausufernden behördlichen Vorgaben konfrontiert“. Otto: „Vieles geht nicht, oder dauert zu lange. Projekte scheitern hier nicht nur an finanziellen Hürden, sondern zunehmend auch an bürokratischen Abläufen.“ Neue Immobilienprojekte will ECE daher künftig verstärkt im Ausland realisieren.



