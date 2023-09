Immobilienstudie „Einzelhandelsimmobilien haben das Tal der Tränen hinter sich“

Auch sonst wandeln sich die Ladentypen in die Zentren. „Generell sehen wir Veränderungen in der Mieterstruktur: Vor allem Gastronomen und Gesundheitsdienstleister drängen stärker in die Innenstädte“, sagt Schöberl. So habe die Zahl der Mieter im Gesundheitsbereich, darunter Optiker, Hörakustiker, Sanitätshäuser und Apotheken, seit 2020 um 12,2 Prozent zugenommen. Das Segment Gastronomie, die mit Abstand wachstumsstärkste Kategorie, verzeichnete dem Report zufolge sogar ein Plus von 22,9 Plus im Vergleich zu 2020.