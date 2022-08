Importierte Güter: Anstieg der Einfuhrpreise schwächt sich etwas ab

Die Einfuhrpreise stellen eine von mehreren Preisstufen dar, die auf die Verbraucherpreise wirken. An letzteren richtet die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik aus. Wegen der Inflation hob die EZB ihre Leitzinsen im Juli erstmals seit elf Jahren an. Für die nächste Sitzung in der kommenden Woche wird eine weitere Straffung erwartet.



Lesen Sie auch: Ein Stromhändler packt aus – „Jetzt bekommen viele Firmen wirklich Panik“