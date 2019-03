In den USA Aldi-Mitarbeiterin wechselt zu Lidl – und löst Klage aus

Exklusiv

von Henryk Hielscher 07. März 2019

Bild: dpa

In den USA gewinnt der Wettbewerb der deutschen Discounter an Schärfe. Nun verklagt Aldi den Wettbewerber Lidl US wegen angeblicher Verletzung von Geschäftsgeheimnissen. Grund ist eine übergelaufene Mitarbeiterin.