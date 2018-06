Indien: Regierung findet keine Käufer für Air India

Die Regierung in Neu Delhi hatte im März angekündigt, 76 Prozent an der Airline verkaufen zu wollen, ebenso ihren 50-prozentigen Anteil an dem gemeinsamen Bodenabfertigungsdienst mit der singapurischen SATS. Das Kabinett hatte sich bereits im Juni 2017 darauf geeinigt, Anteile der Fluggesellschaft zu verkaufen. Air India hat derzeit Schulden in Höhe von mehr als 7,3 Milliarden Euro.