Inditex: Starker Euro drückt bei Zara-Mutter den Gewinn

Die Erlöse auf vergleichbarer Fläche – also ohne Neueröffnungen – stiegen um 9 Prozent auf 25,3 Milliarden Euro, wie Inditex am Mittwoch am Firmensitz im spanischen Arteixo mitteilte. Der Gewinn legte um 7 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro zu. Inditex macht aber zu schaffen, dass seine Kosten überwiegend in Euro anfallen, der Konzern aber den Großteil seiner Umsätze in anderen Währungen erwirtschaftet. Im Geschäftsjahr zuvor hatte der Modekonzern noch 12 Prozent beim Umsatz und 10 Prozent beim Gewinn zugelegt.