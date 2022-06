Inflation: Einzelhandel erholt sich im Mai nur leicht – erneut Rückgänge im Lebensmittelgeschäft

Die deutschen Einzelhändler haben sich im Mai kaum von dem im Vormonat erlittenen Umsatzeinbruch erholt. Ihre Einnahmen wuchsen um 2,0 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Real – also preisbereinigt – bleibt davon allerdings nur ein Anstieg von 0,6 Prozent übrig. Von Reuters befragte Ökonomen hatten hier sogar nur mit einem Plus von 0,5 Prozent gerechnet, nachdem es im April einen heftigen Einbruch um 5,4 Prozent gegeben hatte.