Inflation : Rewe-Chef: Große Konzerne treiben Lebensmittelpreise in die Höhe

Die Verbraucher in Deutschland müssen sich dem Handelsriesen Rewe zufolge auf noch höhere Lebensmittelpreise einstellen, weil gerade große Lieferanten weiter an der Preisschraube drehten. „Ein Großteil sind Trittbrettfahrer, die auf der Preiswelle surfen und davon profitieren, um ihre Ergebnisse zu verbessern“, sagte Rewe-Chef Lionel Souque am Mittwochabend vor der „Wirtschaftspublizistischen Vereinigung“ in Düsseldorf.