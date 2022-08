Inflation und Krieg Eiszeit im Einzelhandel

Das umsatzstärkste Segment – der Einzelhandel mit Lebensmitteln – fiel im Vergleich zum Juni 2021 um 7,2 Prozent. Damit liegt der Umsatz im Lebensmittelhandel in konstanten Preisen „auf dem tiefsten Stand seit Juni 2016“, so das Statistische Bundesamt. Der Rückgang dürfte zwar vor allem den gestiegenen Preisen für Lebensmittel geschuldet sein (+11,9 Prozent zum Vorjahresmonat). Allerdings erlebte die Branche in den vergangenen beiden Jahren auch eine coronabedingte Sonderkonjunktur. Statt Restaurants zu besuchen oder in Urlaub zu fahren, blieben viele Menschen zu Hause und kauften entsprechend mehr Lebensmittel ein. In diesem Jahr ist die Entwicklung gekippt – die Umsätze in der Gastronomie steigen wieder und mehr Menschen machen Urlaub im Ausland. Das verstärkt den Abwärtstrend im deutschen Lebensmittelhandel.