Inflationsausgleich für Mitarbeiter Einkaufsgutscheine, Rabatte, mehr Geld: So unterstützen Aldi, Rewe und Co. ihre Mitarbeiter

Beim Onlinemarktführer Amazon hat Deutschlandchef Rocco Bräuniger jüngst das Ziel bekräftigt die Einstiegslöhne in der Logistik zu erhöhen. Diese lägen schon seit vergangenem Jahr bei „12 Euro pro Stunde plus vielen Extras wie Aktien oder Altersvorsorge“, sagte Bräuniger im Interview mit der WirtschaftsWoche. In den kommenden Monaten sollen erneut steigen, auf dann 12,50 Euro pro Stunde. Amazon muss schließlich etwas bieten. Der Konzern will im laufenden Jahr „mehr als 6.000 zusätzliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einstellen“, so Bräuniger, „darunter Einkäufer, Projekt- und Produktmanager, Techniker in der Logistik und und und.“



