Infografik Der Selbstversorgungsgrad Deutschlands in 5 Grafiken

Klar aber ist: Die Erträge in der Landwirtschaft werden zurückgehen, allein schon, weil Dünger für viele Landwirte unerschwinglich geworden sind. Damit wird neben Heizen und Tanken auch das Essen in Deutschland spürbar teurer. So bleibt weniger Geld übrig für andere Bereiche, etwa für die Urlaubsreise nach Spanien und Italien.



