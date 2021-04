Infografik Deutschlands Kiosk-Kultur in vier Grafiken

Vereine, Kiezkneipen und andere nachbarschaftliche Begegnungsstätten bleiben weiter geschlossen. Kioske, Trinkhallen, Büdchen und Spätis gehören zu den letzten Bastionen in Stadtvierteln, an denen auch im Lockdown noch ein gewisser sozialer Austausch stattfindet.



Ein kleiner Plausch zwischendurch, ein gemeinsames Feierabendbierchen im Stehen kann helfen gegen die Einsamkeit in anonymen Großstädten.



In den Jahren vor Corona hat die Kioskkultur allerdings gelitten. Vor allem die längeren Öffnungszeiten im Lebensmitteleinzelhandel haben viele Kioskbesitzer zur Aufgabe gezwungen.