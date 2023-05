Infografik Diese Grafiken zeigen: So sehr blüht Deutschlands Gartenmarkt

von Frank Doll 14. Mai 2023

Bild: Konstantin Megas für WirtschaftsWoche

In den Gartencentern sind die Schlangen an der Kasse lang: In Deutschlands Gärten wird wieder geschnitten, gepflanzt, gedüngt und gegossen. Auch Zahlen zeigen: Der Gartenmarkt boomt.