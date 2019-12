Infografik E-Zigaretten in der Todesfalle

Bis vor wenigen Monaten war die Welt der E-Zigaretten-Hersteller und -Händler noch in Ordnung. Weltweit stieg der Umsatz mit den Ersatzkippen. Doch seit Schlagzeilen fast 40 Todesfälle in den USA mit dem Gebrauch von E-Zigaretten in Verbindung brachten, verlieren Kunden auch in Deutschland das Vertrauen in die laut Wissenschaftlern weniger schädliche Kippenalternative.